Alaattin Çakıcı'dan Erdoğan'a: Lütfen elinizi adalet terazisinin üstünden çekiniz

Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak "Buradan sayın cumhurbaşkanımıza tekrar sesleniyorum. Devletin temeli adalettir, adalet çökerse devlet biter. Lütfen elinizi adalet terazisinin üstünden çekiniz. Devlet adına herkese eşit mesafede olan, adaleti liyakat sahibi hukukçulara teslim ediniz. Ömrümde kimseye yalakalık yapmadım" dedi.

Dün (23 Haziran 2018) tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nden bir açık mektup gönderen Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili olarak da "Dünyada yalnız kalsa bile Alaattin Çakıcı ölene kadar yanındadır" ifadesini kullandı.

Çakıcı, şunları söyledi:

Kamuoyuna Saygılarımla; Aylardır zaman zaman devletimizin ve milletimizin bekası ile ilgili kaleme aldığım basın açıklamalarında beni yalnız bırakmayan, yurtiçi ve yurtdışındaki tanıdığım ve tanımadığım, yazılarımı takip eden sevenlerime ve tanımayanlara teşekkür eder, yıllardan beri Türkiye’nin üzerinde ve coğrafyamızda, batılı üst aklın yıkıcı bölücü uluslar arası fitne ve provokasyonlarını izleyerek Türkiye’nin ve coğrafyamız üzerindeki, ayrıca İslam Dünyası’ndaki çirkin senaryoları hayata geçirdiklerini müşahade ettiğimden bu son seçim Türkiye’nin beka sorunudur.

Bu nedenle kaleme almış olduğum basın açıklamaları ; yurtiçi ve yurtdışında aylardan beri devam etmektedir. Kırgınlar, tüm eski ülkücü ve MHP’liler, vatan sathının her zerresini kanıyla sulayan Kuvay-i Milliye ruhuyla yola çıkan gerçek Atatürkçü’ler, dinimiz bir bayrağımız bir vatan sevdalısı Kürtler ve Zazalar, 778bin metrekare vatan toprakları üzerinde vatan aşkıyla kavrulan her etnik mozaik mensupları bu Cumhur İttifakı’nda batının oluşturduğu şer ittifakını Allah rızası için sandığa gömünüz !

Ölçü kişilerin iktidar olması değil, aziz milletimizin bekasıdır. Allah’a teslimiyet duygusuyla bağlı tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına şunu hatırlatmak isterim. Devlet yok olursa, vatan sathının her zerresi, devlet yok olursa milletimizin namus, şeref, ahlak kavramını batının üst aklı olan emperyalistlerin çizmesinin altında mı arayacağız? Bazıları ulusalcıyım diyor. Ulusalcı demek ulus devletini sevmektir.

Bu kadar Düşmanlığınız Neden..!

Sayın Tayyip Erdoğan düşmanlığından dolayı, Tayyip Erdoğan kin ve nefretinden dolayı ABD’ye ve İsrail’e eyalet valisi olmayı yeğleyen vatan hainidir. Ak Parti’yi sevmeyebilirsiniz. Tayyip Erdoğan’ı da içinizden sevmeyenler olabilir. Siz nasıl ulus devleti savunuyorsunuz ? Bir Tayyip Erdoğan’a zarar vereceksiniz diye

! EFENDİLER ! Ömrümün 25 yılı hücrede geçti. Ak Parti iktidarı döneminde bütün Türkiye’yi bana dolaştırdılar. Devlet şu anda beka sorunu yaşıyor.

Cumhur İttifakı’nın karşısında olanlar kime isterlerse oylarını ona versinler. Ama unutmayınız ki bu millet yalnız değil. Daha evvel de yazdığım gibi buradan sayın cumhurbaşkanımıza tekrar sesleniyorum. Devletin temeli adalettir, adalet çökerse devlet biter. Lütfen elinizi adalet terazisinin üstünden çekiniz. Devlet adına herkese eşit mesafede olan, adaleti liyakat sahibi hukukçulara teslim ediniz. Ömrümde kimseye yalakalık yapmadım. Ne dün ne bugün ne yarın ! Cumhur İttifakı’nda devletin bekasına gönül vermiş hangi partiden olursa olsun, sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsına oy vermek, şer ittifakını yıkmak, 10 yıl içerisinde Kızıl Elma’ya yürümek demektir.

Milletvekili seçimlerinde devletin temel taşı olan ülkücülerin lideri, son Türkmen Bey’i ve tüm ülkücülerin ağabeyi MHP genel başkanına, milletvekili oylarını Selçuklu, Osmanlı, Çanakkale, Kût’ül-Amâre, Medine Muhasarası, Derne ve Bingazi şehitlerinin Balkanlar’daki ve Osmanlı Coğrafyasındaki Kurtuluş Savaşı’nda hayatını kaybeden aziz şehitlerimizin ruhunun rahat etmesi için devletimizin bekası açısından onlar bile ruhlar dünyasında son Türkmen Beyi’ne mahşerde onurla yaad edeceklerdir. Bizler yaşımızı başımızı almış insanlarız. Yaşam grafiğimizde uzatmaları oynuyoruz. Bu topraklar bize değil, gelecek nesildeki torunlarımız için edebiyete kadar varolması bu şer ittifakını sandığa gömmektir. Burada 1. Turda mutlaka Cumhur İttifakı’nın kazanması gerekli.

Millete verilen söz namustur. Cumhur İttifakı’nda Türkmen Alevilerinin tek savunucusu sayın Bahçeli olduğuna yüzyüze gözlerimle ve kulaklarımla şahit oldum. Ve bu konuda sayın cumhurbaşkanımız Alevilere özel statü getireceğini kamuoyunda deklare etti. Bu söz millete verilmiş bir namus sözüdür. Cumhur İttifakı’nın başkanı bu sözden asla vazgeçemez! Çünkü söz namustur! Milletimiz emin olsun sayın Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz’dan sonra her sözünü yerine getirmiştir. Sayın Bahçeli, bu son Türkmen Bey’i canından vazgeçer, kader mahkumlarına verdiği sözden asla vazgeçmez.

15 Temmuz’dan sonra devletin temel taşlarından biri olan son Türkmen Beyi’nin bu af talebini devletin bekası için birbirlerine namus sözü vermiş her iki lider sözlerinin arkasında duracak kadar, her ikisi de millete verilen sözün ne anlam taşıdığını bilir. Yurtiçi ve yurdışındaki tüm sevenlerime benimle aynı düşüncede olmayan ama devlet bekasına gönül vermiş aziz vatandaşlarımıza saygılarımla arz ederken, lütfen bu sesime kulak veriniz. İnanın ! Bu millet için kalan ömrümü, bölücü olmayan, vatana ihanet etmeyen her birey için bedenimi namluların önüne koymaktan aciz değilim.

Kim istiyorsa, ipimi herkes çekebilir. Alaattin Çakıcı kendinden yaşlı, doğru yolda olan, devletine ve insanlığa bağlı olan herkese saygı duyar. Babası da olsa kibirli bir adam dünyayı önüne serse, ömründe yalakalık yapmadığı gibi ömrünün uzatmalarında da yalakalık yapmaz. Sayın Türkmen Beyi, ülkücülerin ve Türk Milliyetçilerin abisi olan ve lideri olan Bahçeli dünyada yalnız kalsa bile Alaattin Çakıcı ölene kadar yanındadır. Bunu bütün Türkiye Cumhuriyeti böyle bilmeli. Kendilerine şükranlarım ile arz ederim.

Sayın cumhurbaşkanımız 15 Temmuz’dan sonra gelmiş olmuş olduğu çizgiyi bozmadığı sürece devlet bekası için bedenini feda ettiği sürece dualarım onunladır. Bazı şer ittifakının içinde bulunanlar papağan kuşu gibi, Alaattin Çakıcı değişime uğramış derlerse yanılırlar. Ömrümde kimseye yalakalık yapmadım, yapmam da ! Recep Tayyip Erdoğan, devletine sahip çıktığı sürece, sayın Bahçeli ile Cumhur İttifakını bozmadığı sürece ona yapılan yanlışı Bahçeli’ye yapılmış kabul ederim.

Bunu da vatana ihanet içinde bulunan, şer ittifakı üçgeni içinde olanlar böyle bilmeli ! Bu son açıklamamdır. Artık seçime üç gün kaldı. Bu seçimlerin, Türk Milletine hayırlara vesile olmasını diler, saygılarım ile arz ederim.

Bu mektup, Bengütürk.com'dan alınmıştır