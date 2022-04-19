Alaattin Çakıcı Türkiye'yi terk etti iddiası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talebiyle serbest bırakılan Alaattin Çakıcı'nın Türkiye'den ayrılıp ABD'ye yerleştiği öğrenildi.

İddiaya göre, Çakıcı önce Kanada'ya gitti, ardından üç buçuk yıl yaşadığı ABD'ye geçti.

Çıkarılan af yasasıyla ceza evinden çıkarılan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın çevresinden edinilen bilgilere göre Kanada'ya gittiği belirtildi. Ancak, Çakıcı'nın Kanada'da da kalmayarak daha önce üç buçuk yıl yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'ne geçtiği belirtilirken tam olarak hangi eyalete gittiği bilinmiyor.

Birçok sağlık sorunu bulunan Alaattin Çakıcı'nın, Amerika'ya gitme nedeninin tedavi amaçlı olduğu öğrenildi. Yakın çevreden alınan bilgiye göre, Alaattin Çakıcı'nın Amerika'da ne kadar kalacağı bilinmiyor. Gazeteci İsmail Saymazi iddiaları şu şekilde paylaştı: