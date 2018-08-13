Alaattin Çakıcı, Sincan Kapalı Cezaevi'ne nakledildi (1)
Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'nin Keskin ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı, saat 05
13 Ağustos 2018 14:12
Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE\'nin Keskin ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi\'nde hükümlü bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi\'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı, saat 05.00 sıralarında, Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi.
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