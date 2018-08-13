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Alaattin Çakıcı Sincan Kapalı Cezaevi´ne nakledildi

Çakıcı'nın değişik türde 16 hastalığının bulunduğu, 6'sının ölümcül düzeyde olduğu kaydedilmişti

13 Ağustos 2018 14:44

Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, bu sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Sincan Kapalı Cezaevi´ne nakledildi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nce 22 Haziran günü hazırlanan ve Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 'süresiz sağlık kurulu' raporunda, Alaattin Çakıcı'nın değişik türde 16 hastalığının bulunduğu, bu hastalıklardan 6'sının ölümcül düzeyde olduğu kaydedilmişti. 

 

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