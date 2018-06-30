Alaattin Çakıcı, ölümle tehdit etmişti; Mahçupyan, yazılarına ara verdi

Alaattin Çakıcı'nın ölümle tehdit ettiği, bir dönem eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "fahri danışmanlığını" üstlenen Karar yazarı Etyen Mahçupyan, yazılarına ara verdiğini duyurdu.

Dün (29 Haziran 2018) Oda TV'ye açıklamalarda bulunan Mahçupyan, söz konusu kararının ölüm tehdidiyle ilgili olmadığını söyledi.

“Önümüzdeki dönemi nasıl geçiririz, diye oturduk düşündük. Karşılıklı olarak aldığımız karar, bir süre gazetede yazmamak oldu” diyen Mahçupyan, “Bu kararda, Alaattin Çakıcı’nın kamuoyuna yansıyan açıklamalarının bir payı var mı” sorusuna ise Mahçupyan “Hayır, o konuyla alakası yok” yanıtını verdi.