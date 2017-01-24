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Alaattin Çakıcı hastaneye kabul edilmedi

Yaklaşık 1 saat sivil cezaevi nakil aracında bekletilen Çakıcı, hastanede hasta mahkum koğuşu olmadığı için hastaneye kabul edilmedi

24 Ocak 2017 02:55

Bolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Ama burada hasta koğuşu olmadığı için hastaneye kabul edilmedi, cezaevine geri gönderildi.

DHA’da yer alan habere göre, Alaattin Çakıcı, saat 12.00 sıralarında polis ve jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Rahatsızlığı nedeniyle buraya getiren Çakıcı'yı görmek için çok sayıda kişide hastaneye geldi.

Yaklaşık 1 saat sivil cezaevi nakil aracında bekletilen Çakıcı, hastanede hasta mahkum koğuşu olmadığı için hastaneye kabul edilmedi. Alaattin Çakıcı cezaevi aracı ile Bolu'daki cezaevine götürülürken çevrede toplananlar el sallayarak uğurladı.

Çakıcı'nın cezaevine götürülmesinin ardından avukatları gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Avukat Gökhan Kılıç, "Alaattin Bey bugün Bolu'dan geldi. Ancak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta koğuşu olmadığı için hastane kabul edemedi. Burada bir koordine sorunu var. Tabi bakanlık buraya yazı yazarken yazışmaların daha önce yapılması gerekiyordu. Alaattin bey şimdi tekrar Bolu'ya F tipi cezaevine geri dönüyor. 16 tane çeşitli rahatsızlığı var" şeklinde konuştu. 

 

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