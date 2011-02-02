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ALAATTİN ÇAKICI HASTANEDE MUAYENE EDİLDİ   KOCAELİ (A.A)

02 Şubat 2011 10:45

-ALAATTİN ÇAKICI HASTANEDE MUAYENE EDİLDİ   KOCAELİ (A.A) - 02.02.2011 - Kocaeli F Tipi 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde hükümlü bulunan organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti nedeniyle getirildiği Kocaeli Devlet Hastanesinde muayene edildi.  Cezaevi aracıyla geniş güvenlik önlemleri altında hastaneye getirilen Çakıcı, acil serviste yaklaşık 2 saatlik muayenenin ardından cezaevine götürüldü. Çakıcı'nın çekilen elektrokardiyografisinin normal olduğu, yapılan kan tahlilinde de her hangi bir bulguya rastlanılmadığı öğrenildi. Karagümrük Spor Kulübü Lokali baskını nedeniyle 14 yıl 9 ay 20 gün, Tevfik Nurullah Ağansoy'un Bebek'te öldürülmesiyle ilgili olarak da 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Alaattin Çakıcı, sağlık sorunları nedeniyle Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nden Kocaeli F Tipi Cezaevi'ne nakledilmişti.

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