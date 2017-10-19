Alaattin Çakıcı, hastanede doktor kontrolünden geçti

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KESKİN T Tipi Cezaevi\'nde bulunan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Bugün öğle saatlerinde Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne geniş güvenlik tedbirleri altında 40 jandarma ve polis gözetiminde getirilen Alaattin Çakıcı, morg kapısından içeri alınarak doktor tarafından muayene edildi. Çakıcı, hastane çıkışında da yine geniş güvenlik önlemi altında cezaevi aracına bindirildi.

Çakıcı’nın Avukatı Mehmet Sinan İnce yaptığı açıklamada, “Sayın Alaattin Çakıcı ölümcül düzeydeki 15 hastalığının ikisi için Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne getirildi. Hastanede gerekli tetkikler, muayenelerden geçirildi. Konu ile ilgili açıklamayı daha sonra tetkikler sonuçlandığında yapacağız” diye konuşu.

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