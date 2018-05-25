Alaattin Çakıcı hakkında "Davalarının kara yiğitleri" demişti; Halkevleri'nden Bahçeli'ye suç duyurusu

Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, organize suç örgütü liderleri Alaattin Çakıcı ile Kürşat Yılmaz hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda suçu ve suçluyu övdüğü gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bahçeli’nin 12 Mayıs tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı, “Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı? Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir? ” açıklamasını gerekçe gösteren Halkevleri, Bahçeli’nin yargılanmasını talep etti.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın ahberine göre Halkevlerinin suç duyurusunda cezaevindeki Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz’ın hüküm giydiği suçlar da yer aldı. İki ismin ceza aldığı olaylar şöyle sıralandı:

Alaattin Çakıcı'nın işlediği suçlardan aldığı cezalar

- Gazeteci Hıncal Uluç’u yaralamaya azmettirmek davasında 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

- 15 kişininyaralanmasıyla sonuçlanan Karagümrük Spor Kulübü Lokali’ne yönelik 26 Mart 2000 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada, “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan 3 yıl 4 ay, müessir fiile azmettirmekten de 14 yıl 9 ay cezaya çarptırıldı. Yargıtay çete suçundan verilen cezayı onarken, müessir fiile azmettirme cezasında usul eksikliği buldu.

- Borsacı Adil Öngen’in arabasının kurşunlanmasıyla ilgili olarak 10 yıl 10 aycezaya çarptırıldı.

- Uludağ’da, 1995 yılında eski eşi Nuriye Uğur Kılıç’ın öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandı ve 2006 yılında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kılıç’ın Çakıcı’ya söylediği ” Öcalan senden daha şerefli” sözü nedeni ile tahrik indirimi yaptı ve Çakıcı’ya 19 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası aldı.

Kürşat Yılmaz'ın işlediği suçlarda nedeniyle aldığı cezalar

- Cezaevinde bulunduğu dönemde özel izinle evlenen Yılmaz’ın adı ilk olarak Banker Kastelli olarak bilinen Cevher Özden’i vurma olayında gündeme geldi.

- 17 Nisan 1999′da Türkiye’ye iade edilen ve Kartal Özel Tip Kapalı Cezaevi’ne konulan Yılmaz, 15 Temmuz 1999′da Kuşadası eski Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu’yu öldüren tetikçi Fırat Erdoğan’ı azmettirdiği gerekçesiyle suç ortağı Yavuz Kaşıkçı’yla birlikte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.