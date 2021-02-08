Alaattin Aktaş: Esnafa parmak sallamak yerine buyurun doğalgazda indirim yapın!

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, dolar ve Euro artarken fiyatlara zam gelirken düşerken neden indirim gelmediğini incelediği yazısında, “Sepet kur ve Yİ-ÜFE’de zincirleme endeks son on bir aydır kurun fiyatların üstünde gittiğini gösteriyor. Bünyeye zehir öyle bir girmiş ki, bu kolay kolay atılamaz. Dolayısıyla kur düştü diye fiyatlar öyle hemen gerilemez” dedi.

Aktaş, 2020’de kurda ve enflasyonda yaşanan artışları şöyle anlattı:

“Kur ve fiyat artışı mart ayıyla birlikte ayrışmaya başlıyor. Marttan bu yılın ocak ayına kadar on bir ay geçmiş; kur ve fiyat artışı endeksi bir daha hiç kavuşamamış(!), kur hep yukarıda seyrediyor. Bünyeye sürekli zehir enjekte ediliyor. Sepet kur iki aydır geriliyor gerilemesine ama önceki dönemlerden kur kaynaklı öyle bir maliyet tortusu birikmiş ki, bunu bünyeden atmak hiç kolay olacağa benzemiyor.”

Kur düşüşünü fırsata çevirmenin devletin elinde olduğunu vurgulayan Alaattin Aktaş şunları söyledi:

"Madem doğalgazı uzun vadeli anlaşmalarla alıyoruz ve fiyat oynaklıklarından etkilenmiyoruz, kur düştüğüne göre doğalgaz fiyatı pekala aşağı çekilebilir” diye yazdı. Aktaş, “Fiyat artışlarında neredeyse hiçbir dahli olmayan gariban esnafa parmak sallamak yerine buyurun doğalgazda indirim yapın! Şu kış günü insanlar evinde kombisini biraz rahat yakabilsin, sanayici üretim maliyetini aşağı düşürebilsin. Uluslararası alandaki fiyatı artmış olsa bile biz doğalgazı çok uzun vadeli anlaşmalarla sabit fiyattan aldığımıza göre ithal maliyetimiz döviz bazında aynı mı, aynı. Kur düştüğüne göre doğalgaz ithalatında maliyet geriledi mi, geriledi. Şu durumda elinizi tutan mı var, doğalgazın fiyatını indirin, haydi!"