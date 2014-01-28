Al Parti, AKP'ye oy kaybettirir mi?

Yerel seçime haftalar kala siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. AL Parti’nin hem logosu hem de ismiyle AKP'ye oy vereceklerin kafasını karıştırma ihtimali bulunuyor.

Hürriyet gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi AKP'nin logosuna benzeyen AL Parti dikkat çekiyor. Burma bilezik ve güneş sembollerini bir araya getiren ve AKP'nin logosunu andıran AL Parti'nin, logosu dışında isim benzerliği de dikkatlerden kaçmıyor.

AL Parti seçim pusulasında 3. sırada yer alırken AKP ise 10. sırada olacak. Al Parti’nin listede AKP’den önde olması seçmenlerin iki partiyi karıştırmasında etkili olacağı yorumları yapılıyor.

‘Ampul artık aydınlatmıyor’

2008 yılında kurulan ve kısaca AL Parti olarak seçimlerde yer alan Alternatif Parti, logosunun anlamını şöyle açıklıyor:

"Ampul artık yeterince halkı aydınlatmadığından partimizin amblemi güneş ve burma bileziktir. Güneşin kaynağı sönmeyecektir. Burma bilezik de zenginlik ve bereketin simgesidir."

Seçim pusulası

Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kura çekiminde kullanılan iki küreden birine siyasi partilerin adları, diğerine de oy pusulasında yer alacakları sıra numaraları konuldu. YSK Başkanı Güven ve üyeler, siyasi partilerin adlarını çektikten sonra siyasi parti temsilcileri de oy pusulasındaki yerleri için kura çekti.

Oy pusulasında birinci sırada Hür Dava Partisi, son sırada ise MHP yer alacak. AK Parti 10, CHP 24 ve BDP 20. sırada olacak.

Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri şöyle belirlendi:

1. sıra: Hür Dava Partisi

2. sıra: Demokratik Sol Parti

3. sıra: Alternatif Parti

4. sıra: Doğru Yol Partisi

5. sıra: Türk Parti

6. sıra: Halkın Kurtuluş Partisi

7. sıra: Türkiye Komünist Partisi

8. sıra: Genç Parti

9. sıra: Büyük Birlik Partisi

10. sıra: Adalet ve Kalkınma Partisi

11. sıra: Muhafazakar Yükseliş Parti

12. sıra: Yurt Partisi

13. sıra: Demokrat Parti

14. sıra: Emek Partisi

15. sıra: Özgürlük ve Dayanışma Partisi

16. sıra: Millet Partisi

17. sıra: Saadet Partisi

18. sıra: Hak ve Özgürlükler Partisi

19. sıra: Liberal Demokrat Parti

20. sıra: Barış ve Demokrasi Partisi

21. sıra: Bağımsız Türkiye Partisi

22. sıra: İşçi Partisi

23. sıra: Halkların Demokratik Partisi

24. sıra: Cumhuriyet Halk Partisi

25. sıra: Hak ve Eşitlik Partisi

26. sıra: Milliyetçi Hareket Partisi