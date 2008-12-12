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Spor

Al Nihat’ı, ver Güiza’yı

Villarreal Kulübü’nün, sarı-lacivertli yöneticilere ilginç bir takas teklifi sunacağı öğrenildi

12 Aralık 2008 02:00

Nihat Kahveci için devre arasında Fenerbahçe ile masaya oturmayı planlayan Villarreal Kulübü’nün, sarı-lacivertli yöneticilere ilginç bir takas teklifi sunacağı öğrenildi

Villarreal, Nihat Kahveci’nin transferi konusunda sürpriz bir atağa hazırlanıyor. İspanyol kulübünün, milli oyuncuya karşılık Fenerbahçe’den Daniel Güiza’yı isteyeceği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, Nihat ile ilgilendiğini bilen ve devre arasında milli oyuncu için masaya oturmaya hazır olan Villarreal’in, Güiza ile de görüşerek düşüncesini sorduğu ifade edildi.

Bonservis bedeli ödemeden takıma kazandırdığı Nihat’tan geçirdiği sakatlıklar yüzünden bir türlü randıman alamayan İspanyollar’ın, bu oyuncuya karşılık eski gol kralından yararlanmayı düşündüğü belirtilirken, adının açıklanmasını istemeyen Villarrealli bir yönetici, “Nihat için gelecek her öneriyi dinleyebiliriz. Bu, Güzia ile takas da olabilir. Çünkü İspanyol golcünün İstanbul’da mutsuz olduğunu ve isteneni veremediğini biliyoruz. Ancak Villarreal’de daha mutlu olacaktır” diye konuştu.

Aynı yönetici, Güiza’daki tek sıkıntının, Avrupa kupalarında mücadele etmesinin olduğunu belirterek, “Şampiyonlar Ligi’nde daha ileriye gitmek istiyoruz. Ancak, o Fenerbahçe formasıyla Avrupa’da görev yaptığı için UEFA listesine giremez. Bu da büyük handikap” ifadesini kullandı.

Güiza ile görüştüler

Bu arada Güiza ile ilk görüşmeyi yapan Villarreal yöneticilerinin bu konuda olumlu yanıt aldığı, Nihat Kahveci’nin de bu konudan haberdar olduğu vurgulandı. Bilindiği gibi Fenerbahçe, sezon başında Nihat için kulübüyle masaya oturmuş, Villarreal 12 milyon euro isteyince, Güiza’ya yönelmişti.

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