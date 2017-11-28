Al Monitor: Zarrab davası AK Parti'de çatlağı genişletti

Al Monitor sitesine konuşan üst düzey bir bürokrat, Zarrab davasının 'Erdoğan'ın yakın çevresiyle AK Parti'nin üst kademeleri arasındaki çatlağı genişlettiğini' öne sürdü. Yetkili, Zarrab'ın Türkiye'ye döndürülmesi girişimlerinde bürokrasinin baypas edildiğini söyleyerek, "Şimdi bütün devlet aygıtının Erdoğan'ın arkasında toplanması bekleniyor. Fakat ciddi şüphelerimiz var: Zarrab neden bu kadar önemli?" diye sordu. Üst düzey bürokrat ayrıca davanın Türkiye’nin sadece ABD değil, Suudi Arabistan ile ilişkilerine de olumsuz yansıdığını öne sürdü.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, söz konusu bürokratın açıklamaları, Al Monitor sitesinin yazarlarından Pınar Tremblay’ın bugünkü köşesinde yer aldı. Tremblay makalesinde Zarrab’ın itirafçılığı kabul ettiği iddiası hakkında “Bu haber, iddia edilen para aklama operasyonunu kolaylaştırmak için rüşvet aldıklarının belirtilmesinden korkan tüm üst düzey Türk yetkililer arasında tabii ki panik yarattı” ifadelerini kullandı. Tremblay, “Türk yetkililerin en öncelikli ve önemli endişesi, olası ifşaatlarla aralarına mesafe koymak. Tabii ki en önemlisi de, Erdoğan ve ailesini korumak” dedi.

“Zarrab için devlet baypas edildi”

Tremblay’a isim vermemek kaydıyla konuşan üst düzey bir bürokrat da şunları aktardı:

“Dava Erdoğan’ın yakın çevresiyle AKP’nin üst kademeleri arasındaki çatlağı genişletti. Bu soruna ‘ABD’yle doğrudan bir diplomatik çözüm’ bulunması için diplomatlardan yardım alınmadan, devlet aygıtının baypas edilmiş olmasından endişeleniyoruz. Şimdi Zarrab’ın dönüşünün mümkün olmadığını kesin olarak öğrenmişken, bütün devlet aygıtının Erdoğan’ın arkasında toplanması bekleniyor. Fakat ciddi şüphelerimiz var: Zarrab neden bu kadar önemli? Buna yanıt verebilen çok kişi yok.”

Aynı yetkili Zarrab davasının ABD ve diğer ülkelerle ilişkilere zarar verdiğini söyleyip, “Suudi Arabistan’la ilişkilerimiz de diken üzerinde” dedi. Yetkili, Türkiye’de para aklanmasının İran ve Hizbullah’a yardım ettiği iddiasının Suudi Arabistan ve İsrail’i öfkelendireceğini belirtti. Tremblay ise yazısına şu ifadelerle söz verdi: “Gerçekten de bu gerilim, Erdoğan’ın niçin 15 yıllık iktidarında Suudi Arabistan’ı ilk kez doğrudan eleştirdiğini açıklayabilir. Türkiye Zarrab davası nedeniyle yüksek bir bedel ödüyor ve Türklerin bunun sebeplerini bilmeye hakkı var.”