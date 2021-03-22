Al Monitor'e konuşan kaynaklar: Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Brüksel'de ikili görüşme gerçekleştirecek

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın NATO'nun Brüksel'deki dışişleri bakanları zirvesinde ikili görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Al Monitor'den Amberin Zaman'a konuşan diplomatik kaynaklar, Blinken'ın ilk önce Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile bir araya gelmesinin, Çavuşoğlu ile ise 23 Mart'ın ilerleyen saatlerinde görüşmesinin beklendiğini ifade etti.

Bu görüşme, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasından bu yana Blinken ile Çavuşoğlu ilk yüz yüze görüşmesi olacak. İkili 15 Şubat'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Kaynaklar görüşmenin gündeminde S-400'lerin, ABD'nin Suriye'de destek verdiği grupların ve Doğu Akdeniz krizinin olacağını belirtti.