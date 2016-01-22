Al Jazeera: Üç muhabirimiz kaçırılmış olabilir

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, 3 muhabirinin Yemen'in Taiz şehrinde kaçırıldığını iddia etti. El-Cezire, Yemen ekibi muhabirlerinden Hamdi el-Bukari ve iki çalışma arkadaşının pazartesi akşamından bu yana haber alınamadığını belirtti.

CHA'nın bildirdiğine göre, Al Jazeera Medya Grubu’ndan olayla ilgili yapılan açıklamada, görgü tanıklarından alınan bilgiler ve deliller doğrultusunda el-Bukari’nin ve çalışma arkadaşları Abdülaziz el-Sabri ve Munir el-Sabai'nin kaçırılmış olabileceği belirtildi. Açıklamada, muhabirlerinin bir an önce salıverilmesi çağrısında bulunuldu. Ayrıca muhabirlerin, güvenliğinden kaçıranların sorumlu olduğunu kaydedildi.

Al Jazeera Medya Grubu Genel Müdürü Mustafa Savak, "Kuşatma altındaki Taiz şehrinde, arkadaşlarımız sadece Yemen'de olup bitenlerle ilgili haberler yapıyorlardı." diye konuştu. Savak, gazetecilerin hukuksuz tutuklanmaktan veya kaçırılmaktan korkmadan, özgürce işlerini yapmaları gerektiğini ifade etti.

Al Jazeera Yemen temcilcisi Sait Sabit telefonla bağlandığı canlı yayında, el-Bukari ve arkadaşlarının pazartesi akşamı Taiz şehrinde yemek yediğini ve ardından ayrıldıklarını anlattı. İletişimin kesilmesinden 3 saat sonra el-Bukari'nin aracının bulunmasına rağmen 3 muhabirden hâlâ haber alınamadığı bildirildi.

Öte yandan, geçen günlerde hava operasyonlarında uluslararası medya kuruluşlarına haber geçen ve Yemen'de serbest gazeteci olarak çalışan Almigdad Mojalli de hayatını kaybetmişti.

Yemen'de yaklaşık bir yıldır devam eden iç savaşta 6 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 10 binden fazla ise yaralı var.