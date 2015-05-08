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Al Jazeera Türk: TV projesinden vazgeçildi, dramatik sayıda işten çıkarmalar olacak

Haber Koordinatörü Gürkan Zengin: İşten çıkarılacak isimler yüzde 99 belli oldu

08 Mayıs 2015 19:30

Al Jazeera'de Genel Müdür İsmail Kızılbay'ın görevini bırakmasının ardından haber koordinatörü Gürkan Zengin, haber merkezi çalışanlarına bilgi verdi. Zengin açıklamasında; TV projesinden vazgeçildiği için "dramatik" sayıda işten çıkarmaların olacağını söyledi.

Medyatava’da yer alan habere göre, Bu isimlerin yüzde 99 belli olduğunu belirten Zengin, en geç iki hafta içinde bu sürecin tamamlanacağını açıkladı. Daha önce, TV olmadığı için ayrılma isteğinde bulunanların hepsinin listede olduğunu ifade eden Zengin, bunun yanında zorunlu olarak başkalarının da yer aldığını söyledi.

Gürkan Zengin; Al Jazeera'nin Türkiye'de en kaliteli haberci kadrolarından birine sahip olduğunu ve her şeye rağmen "kuyruğu dik tutmaya yeter" bir sayıyla yola devam edeceklerini ifade etti ve tüm çalışanlara Türkiye'de haberciliğin nasıl yapılabileceğini gösterdikleri için teşekkür etti.

 

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