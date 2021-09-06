Al Jazeera: Taliban, yeni hükûmetin duyurulacağı törene Türkiye'yi de davet etti

Al Jazeera'ya konuşan bir Taliban üyesi, Afganistan’da kontrolü ele geçiren grubun yeni hükûmeti tanıtacağı törene Türkiye'yi de davet ettiğini söyledi.

Al Jazeera’da yer alan habere göre, ismini vermek istemeyen kişi “Türkiye, Çin, Rusya, İran, Pakistan ve Katar’a yeni hükûmetin duyurulacağı tören için davet gönderdik” dedi.

Yeni kabinenin açıklanması için gerekli prosedürlerin tamamlandığını ifade eden yetkili, “Taliban hem uluslararası kamuoyu hem de Afgan halkı tarafından kabul edilecek bir rejim yaratacak" ifadesini kullandı.