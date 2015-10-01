Al Jazeera: Suriyeli silahlı örgütler İstanbul'da gizlice buluştu

Rus jetlerinin Suriye topraklarında ilk bombardımanını yaptığı saatlerde, Şam yönetimine karşı savaşan silahlı örgütlerin İstanbul'da gizlice buluştuğu öne sürüldü. Dünyanın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı tartıştığı bir dönemde Suriyeli örgütlerin, militanları ve siyasileri tek safta birleştirmek istediği öne sürülüyor.

Al Jazeera'den Can Hasasu'nun haberine göre, İstanbul’da bir araya gelen gruplar El Nusra dışındaki Ahrar'uş Şam, Ceyşu'l İslam, Sukur El Şam, Ceyşu'l Mücahidin, Sultan Murat Tugayı ve Özgür Suriye Ordusu unsurları...

İki gün sürdüğü belirtilen toplantıda Esad karşıtı silahlı örgütlerin ülkenin geleceği için uluslararası platformda gerçekleşen görüşmeler ve Birleşmiş Milletler özel temsilcisi Staffan de Mistura’nın planına karşı nasıl bir tavır belirlemeleri gerektiğini tartıştığı öne sürülüyor.

Habere göre, isminin açıklanmasını istemeyen Halep ve kırsalında faaliyet gösteren bir grubun temsilcisi, toplantıya katılan herkesin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın dahil olduğu bir çözüme karşı olduğunu belirtti. Temsilci, Mistura planının artıları ve eksileri ile değerlendirildiğini, silahlı örgütlerin plana sıcak bakmadığını söyledi.

'Batılı ülkelere güvenimizi yitirdik'

Başkent Şam ve orta Suriye’de etkili olan bir diğer silahlı grubun temsilcisi de aynı görüşü doğrular nitelikte konuşsa da “Sadece BM’ye ve planlarına değil, tüm Batı ülkelerine güvenimizi yitirdik. Geçmiş deneyimler bizi bu noktaya getirdi. Gene bu deneyimler sayesinde birlikte hareket etmemiz gerektiğini de öğrenmiş bulunuyoruz. Güçlü olmak için yalnızca savaşan Suriyelilerin birleşmesi yetmez. Yurt dışında siyasi mücadele veren muhaliflerle de birlikte hareket etmeliyiz. Bu toplantıların temel hedefi de bu” dedi.

Sahada çatışan silahlı örgütler ile Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) arasında ön görüşmenin gerçekleştiği belirtiliyor. İddiaya göre, Suriyeli silahlı örgütler arasından seçilen bir heyet bugün de SMDK yetkilileri ile bir araya gelecek. Örgütlerin bu görüşmelerin sonucunda siyasi ve askeri sahada mücadele veren unsurları ortak bir noktada buluşturarak uluslararası görüşmelere daha güçlü bir temsille katılmayı hedeflediği öğrenildi. Habere göre, görüşmeler, taraflar tam bir anlaşma sağlayana kadar basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

Mistura Planı

Suriye’de beş yıldan bu yana devam eden savaşı sona erdirmek için BM Özel Suriye Temsilcisi Staffan de Mistura’nın ilgili taraflara sunduğu planın detayları ortaya çıkmıştı. Plan, 2012’de kabul edilen Cenevre Bildirgesi’nin uygulamalı yol haritası niteliğinde. Plana göre rejim, Esad karşıtı örgütler ve STK temsilcilerinin içinde olacağı tam yetkili geçici bir heyet kurulacak. Bu heyet, yürütme görevini görecek, ordu ve emniyet kurumlarını yönetecek, Ortak Askeri Konseyi’ni denetleyebilecek. Mistura'nın önerilerine göre Esad, sembolik yetkilerle cumhurbaşkanlığı görevine devam edebilir.