Sedat Peker’in gözaltına alındığı iddiasını paylaşmışlardı; Al Jazeera'den habere düzeltme

Katar merkezli Al Jazeera, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından gözaltına alındığı yönündeki haberde geçen "Peker'in yakalandığı ve iade edileceği iddia edilmişti" cümlesini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti sonrası hazırlanan analizden kaldırdı. Al Jazeera, "Bu cümle, Al Jazeera, bu iddiaları doğrulayamadığı için makaleden çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.

Al Jazeera’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Katar’a yaptığı ziyaretin değerlendirildiği analizden, organize suç örgütü lideri Peker’in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığı ilişkin iddiayı kaldırdı.

Al Jazeera, düzeltmeyi şöyle duyurdu:

"Bu makalenin bir önceki versiyonu Türk mafya lideri Sedat Peker'in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığına ilişkin iddiaya yer veriyordu. Bu cümle Al Jazeera, bu iddiaları doğrulayamadığı için makaleden çıkarılmıştır”

Al Jazeera'deki analizin düzenlenmiş hâlinde şu ifadeler yer aldı:

"Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın geçen ay Ankara'da Erdoğan'la görüştüğünde milyarlarca dolarlık yatırım anlaşmalarının da aralarında bulunduğu birden fazla anlaşma imzalamalarıyla ufukta bir çözülme görüldü.

İki ülke arasında ilişkilerin ısındığına ilişkin başka işaretler de var. Suriye'deki terör gruplarını finanse etme suçlamasıyla 2018'den bu yana BAE'de tutuklu olan Türk iş adamı Mehmet Ali Öztürk, serbest bırakıldı ve Türkiye'ye döndü. Dubai'den paylaştığı, üst düzey Türk yetkililerle ilgili skandal suçlamaların yer aldığı sansasyonel videoları paylaşan mafya lideri Sedat Peker sessizliğe büründü ve Türkiye'ye iade edilebileceği belirtiliyor.

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