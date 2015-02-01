Al Jazeera muhabiri serbest



Al Jazeera muhabiri Peter Greste'nin Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi'nin affıyla serbest bırakıldığı belirtiliyor. Mısır İçişleri Bakanlığı, Peter Greste'nin ülkesine sınır dışı edildiğini ve yedi yıllık hapis cezasını Avustralya'da çekeceğini açıkladı. Greste'nin Kahire Havalimanı'ndan Kıbrıs'a doğru havalanan bir uçağa bindiği kaydediliyor.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu için çalışan Peter Greste iki meslektaşıyla birlikte 2013 yılı sonunda gözaltına alınmıştı. Üç gazeteci Mısır'da yasaklı olan Müslüman Kardeşler örgütünü destekledikleri iddiasıyla tutuklanmıştı. Geçen yıl Mısır'da bir mahkeme gazetecilere 7 ila 10 yıl arasında hapis cezaları vermişti.