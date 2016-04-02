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Mardin Kızıltepe'de askerlik şubesine bombalı araçla saldırı; 1 ölü, 18 yaralı

Saldırıda, bir inşaatta bekçilik yapan kişi öldü

02 Nisan 2016 02:59

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde askerlik şubesine PKK'lılarca bomba yüklü araçla saldırı yapıldı. Binaya giremeyen aracın dışarıda patlaması sonucu 2'si asker 18 kişi yaralandı.

Kızıltepe'deki patlamanın hastane yolundaki askeriyede oldu ve çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Saldırıda binanın hasar gördüğü bildirildi.

CNN Türk'ün haberine göre, Kızıltepe-Mardin Karayolu üzerindeki askerlik şubesine, dün saat 23.40 sıralarında PKK’lılar tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. PKK'lılar, askerlik şubesi önünde bulunan bariyerler nedeniyle bahçeye giremeyince, bombalı aracı bina önünde infilak ettirdi. İlçe genelinde duyulan patlamada, yakındaki bir inşaatta bekçilik yapan şahıs öldü, askerlik şubesi önünde nöbet tutan 2 asker ile yoldan geçen 3 sivil vatandaş da yaralandı. Patlamanın şiddetiyle askerlik şubesinin bahçe duvarıyla çevredeki ev, işyerleri ve park halindeki onlarca araç hasar gördü. 

 

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

 

Saldırının ardından bölgeye sağlık ekipleri ve takviye güvenlik güçleri sevk edildi. 2'si asker 18 yaralı, ambulanslarla  Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Güvenlik güçleri, saldırı sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Patlamanın şiddetiyle çevredeki ev, iş yeri ve araçlarda hasar oluşurken, Mardin Caddesi trafiğe kapatıldı.


 

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