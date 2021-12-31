Al Jazeera: İklim değişikliği, ekonomi ve hükümet politikaları Türkiye'nin şarap sektörünü riske atıyor

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Al Jazeera, Türkiye'de şarap üreticiliğinin karşılaştığı ekonomik ve iklim krizi kaynaklı sorunları mercek altına aldığı haberinde, butik şarap üreticilerinin siyasi baskılarla da karşılaştığını aktardı. Haberde görüşlerine yer verilen butik üreticiler, vergilerin düşmesi ve reklam yasağının kalktığı takdirde daha çok müşteriye ulaşabileceklerini söyledi.

Al Jazeera'nın Mardin ve Tekirdağ'dan şarap üreticileriyle konuşarak hazırladığı haberde son 20 yıldır Türkiye'den çok sayıda butik şarap üreticisinin çıktığı belirtildi. Bazı şarap üreticilerinin Avrupalı üretim yöntemlerini Türkiye'ye getirdiği, bazılarının ise bölgenin eski şarap üretim geleneklerini yeniden canlandırmaya çalıştığı ifade edildi.

Haberde yer verilen Mardinli şarap üreticisi Gabriel Oktay Cili, 2000'lerin başından bu yana bölgedeki bağlardan toplanan üzümlerle ailesine şarap yaptığını, şimdi ise yılda 1000 şişe ürettiğini anlattı.

"Devletin şarapla ilgili pozisyonu değişmeli"

Türkiye'nin dört bir yanında kuraklık sorununun yaşandığı belirtilen haberde, Mardin'de bu yıl yağışın, geçen yıla oranla yüzde 54 azaldığı hatırlatıldı. Şarap üreticilerinin yağmur ve kara ihtiyacı olduğu hatırlatılarak çok sayıda butik üreticinin kuraklıktan etkilendiği aktarıldı.

Cili, bu yıl yağışın azalmasıyla üzümlerini başka bölgelerden tedarik etmek zorunda kaldığını, bu durumda kalite kontrolünün de zorlaştığını söyledi. Yerel üretici Cili, ülkedeki dengesiz ekonomi ve hükümetin alkol üreticileri üzerindeki baskısının işini tehdit ettiğini aktardı ve ekledi: "Devletin şarapla ilgili pozisyonu değişmeli."

Tekirdağ'dan bağ ve otel sahibi Can Topsakal ise Fransa'da yaşadığı yıllardan sonra Türkiye'ye dönerek şarap işine girdiğini anlattı. Topsakal'ın 2013'te ilk şarabını çıkardığı belirtilen haberde, aynı yıl Türkiye'de içki reklamların yasaklandığı hatırlatıldı. Topsakal, bu yasağın, işine olumsuz bir şekilde yansıdığını söyledi.

"Vergi gelirinin yüzde 12'si içkiden alındı"

Al Jazeera, Türkiye'de iktidarın camilere 100 metre yakınlıkta mekanların içki satmasını yasakladığını ve içkilere getirilen yüksek verginin her sene daha da arttığını belirttiği habere şöyle devam etti: "2020 yılında hükümet, vergi gelirinin yüzde 12'sini, 20 milyar lirayı, içkiden aldı."

AKP iktidarının içki ve tütün üzerindeki kısıtlamalarını 'kamu sağlığı politikası' olarak duyurduğu ve Fransa ile ABD'deki benzer yasaları hatırlattığı belirtildi.

Kuraklık, hükümet politikaları gibi nedenlerin yanı sıra ekonomideki dengesiz durumun da küçük şarap üreticilerini etkilediği belirtilen haberde, çok sayıda butik üreticinin ithal ürünlere ihtiyaç duyduğu, dolardaki yükselişle bu masrafların da çoğaldığı aktarıldı.

Uzmanlar, Türkiye'de şarap üretiminin canlanması için iklim değişikliği faktörleri göz önünde bulundurularak "akıllı tarım" uygulamalarına geçilmesini önerirken küçük üreticiler hükümetin politikalarında değişikliğe gitmesinin de etkili olacağını belirtiyor.

Habere göre şarap üreticileri, vergilerin düşmesiyle fiyatları düşürebileceklerini, reklam yasağı ve internetten satış yasağının kalkmasıyla satışlarını artırabileceklerini vurguluyor.