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Spor

Al Horford, Celtics'i son saniyede uçurdu

NBA'de gecenin sonuçları belli oldu

05 Şubat 2018 14:02

NBA'de Boston Celtics ağırladığı Portland Trail Blazers'ı 97-96 yendi. 

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics ile Batı Konferansı'nın orta sıralarında yer alan Portland Trail Blazers mücadelesini, Al Horford'un son saniye basketiyle 97-96 Celtics kazandı. 

Ev sahibi Celtics'te 22 sayı, 10 asist, 5 ribauntla oynayan ve takımı 96-95 gerideyken son saniye basketiyle galibiyetin mimarı olan Al Horford, 17 sayı üreten Jason Tatum ve maçı 16 sayıyla tamamlayan Jaylen Brown öne çıktı.

Blazers'ta, Damian Lillard'ın 21 sayı, 9 asist, 6 ribauntluk performansı ile CJ McCollum'un 22 ve Maurice Harkless'in 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
NBA'e 7 maçla devam edilecek. 

Sonuçlar

Boston Celtics-Portland Trail Blazers: 97-96 
Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 94-109 
New York Knicks-Atlanta Hawks: 96-99 
Toronto Raptors-Memphis Grizzlies: 101-86 
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 104-108 
Phoenix Suns-Charlotte Hornets: 110-115
 

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Al HorfordBoston CelticsPortland Trail Blazersson saniyeson basketBatı KonferansıNBA

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