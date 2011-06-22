-AL GORE'DEN OBAMA'YA ÇEVRE SUÇLAMASI WASHINGTON (A.A) - 22.06.2011 - ABD'nin eski başkan yardımcısı Al Gore, Başkan Barack Obama'yı küresel ısınmayla mücadelede ''çok az şey'' yapmakla suçladı. Rolling Stone dergisine mülakat veren Nobel Barış ödüllü Gore, Obama'nın büyük sorunlarla boğuştuğunu kabul etti, ancak ''Obama şimdiye kadar başkanlık görevinin saygınlığından iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla önemli önlemler almak için yararlanabilmiş değil''eleştirisinde bulundu. ''Başkan Obama iklim krizinin boyutunu Amerikalılara hiç anlatmadı'' diyen Gore, ABD'nin dünyanın geleceğini korumak için küresel bir çabayı seferber edebilecek tek ülke, Obama'nın da ABD'yi seferber edebilecek tek başkan olduğunu ifade etti. Gore, büyük yangınlar, sel baskınları gibi afetlerin aslında iklim değişikliğine bağlı olduğunu yeterince açıklamayan medya kuruluşlarını da eleştirdi.