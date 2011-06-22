-AL CAPONE'UN TABANCASINA 110 BİN DOLAR LONDRA (A.A) - 22.06.2011 - Ünlü mafya babası Al Capone'un tabancası açık artırmada yaklaşık 110 bin dolara (yaklaşık 180 bin TL) satıldı. Londra'daki Christie's müzayede evinde yapılan açık artırmada, Capone'un Colt.38 tipi tabancası 109 bin 80 dolara alıcı buldu. Christie's, silahın, ABD'nin Şikago kentinde Capone'un çetesiyle rakip çete arasında çıkan ve 7 kişinin öldüğü çatışmanın (Sevgililer Günü Katliamı) meydana geldiği yıl olan 1929'da imal edildiğini belirtti. Al Capone'un erkek kardeşi Ralph'in dul eşi Madeleine Capone Morichetti, tabancayı, hayattayken sadece Al Capone'un kullandığını doğruladı.