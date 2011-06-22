T24 LogoT24 Logo
Dünya

AL CAPONE'UN TABANCASINA 110 BİN DOLAR LONDRA (A.A)

22 Haziran 2011 22:08

-AL CAPONE'UN TABANCASINA 110 BİN DOLAR LONDRA (A.A) - 22.06.2011 - Ünlü mafya babası Al Capone'un tabancası açık artırmada yaklaşık 110 bin dolara (yaklaşık 180 bin TL) satıldı. Londra'daki Christie's müzayede evinde yapılan açık artırmada, Capone'un Colt.38 tipi tabancası 109 bin 80 dolara alıcı buldu. Christie's, silahın, ABD'nin Şikago kentinde Capone'un çetesiyle rakip çete arasında çıkan ve 7 kişinin öldüğü çatışmanın (Sevgililer Günü Katliamı) meydana geldiği yıl olan 1929'da imal edildiğini belirtti. Al Capone'un erkek kardeşi Ralph'in dul eşi Madeleine Capone Morichetti, tabancayı, hayattayken sadece Al Capone'un kullandığını doğruladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24