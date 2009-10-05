Al Capone benzetmesine Doğan Holding'den yanıt

Doğan Holding, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın The Wall Street Journal Gazetesi'ne yayınlanan sözleri üzerine şu açıklamayı yaptı:“Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Ekim’de ‘The Wall Street Journal’ gazetesine verdiği mülakatta, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Aydın Doğan ile Amerika ve dünyanın en büyük gangsteri olarak ün yapmış Al Capone arasında bir benzerlik kuran sözlerinin kastı aşan bir beyan olduğuna inanmakistiyoruz.Al Capone, Amerika Birleşik Devletleri’nin en karanlık günlerinde adam öldürme, adam kaçırma, içki kaçakçılığı, haraç kesme, kumar gibi toplumsal ahlak açısından kabul edilemez suçlarla sivrilmiş, kurduğu suç örgütü ile uzun süre yasalardan kaçmış bir gangsterdir.Doğan Holding kurucusu Aydın Doğan ise, 50 yıldır yasal zeminde tüm şeffaflığıyla ödediği vergi, yarattığı istihdam ve kurmuş olduğu vakıf aracılığı ile gerçekleştirdiği sosyal hizmetler ile Türk iş dünyasının saygın bir üyesidir. Aydın Doğan genç yaşından beri vergi ahlakını savunmuş ve yıllardır yüksek seviyede vergi ödeyenler listesinde yer almıştır.Sn. Başbakan, kendisine atfen yapılan Al Capone-Doğan benzetmesinin Doğan ailesini ne kadar rencide edeceğini bilecek kadar aileyi yakından tanımaktadır.

Ayrıca, Doğan ailesinin hiçbir ferdi Sn. Başbakan ile Rusya Başbakanı Vladimir Putin arasında bir benzerlik imasında bulunmamıştır.”

