Al Arabiya : ABD'nin Katar Al Hudedi Hava Üssü'nde yüksek seviyeli alarm verildi.

İstanbul, 10 Şubat (DHA) - Al Arabiya gazetesinin haberine göre, ABD’nin Ortadoğu’da yer alan en büyük askeri üssü olan Katar Al Hudedi Hava Üssü’nde \"Körfez savaşından bu yana ilk kez yüksek seviyeli alarm\" verildi.