Al Arabiya : ABD'nin Katar Al Hudedi Hava Üssü'nde yüksek seviyeli alarm verildi.
İstanbul, 10 Şubat (DHA) - Al Arabiya gazetesinin haberine göre, ABD’nin Ortadoğu’da yer alan en büyük askeri üssü olan Katar Al Hudedi Hava Üssü’nde "Körfez savaşından bu yana ilk kez yüksek seviyeli alarm" verildi
10 Şubat 2018 15:12
İstanbul, 10 Şubat (DHA) - Al Arabiya gazetesinin haberine göre, ABD’nin Ortadoğu’da yer alan en büyük askeri üssü olan Katar Al Hudedi Hava Üssü’nde \"Körfez savaşından bu yana ilk kez yüksek seviyeli alarm\" verildi.
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