T24 LogoT24 Logo
Dünya

Al Arabiya : ABD'nin Katar Al Hudedi Hava Üssü'nde yüksek seviyeli alarm verildi.

İstanbul, 10 Şubat (DHA) - Al Arabiya gazetesinin haberine göre, ABD’nin Ortadoğu’da yer alan en büyük askeri üssü olan Katar Al Hudedi Hava Üssü’nde "Körfez savaşından bu yana ilk kez yüksek seviyeli alarm" verildi

10 Şubat 2018 15:12

İstanbul, 10 Şubat (DHA) - Al Arabiya gazetesinin haberine göre, ABD’nin Ortadoğu’da yer alan en büyük askeri üssü olan Katar Al Hudedi Hava Üssü’nde \"Körfez savaşından bu yana ilk kez yüksek seviyeli alarm\" verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAAl ArabiyaABDnin OrtadoğudaKatar Al Hudedi Hava

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24