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Spor

Al Ahli, Beşiktaş'a dava açıyor

19 Eylül 2020 00:00

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Josef de Souza transferi nedeniyle Beşiktaş'a dava açacağını duyurdu.

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