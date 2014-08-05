Akyürek: Başbakan'ın bilgisi dışında kanunsuz iş yapmadık

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi eski Başkanı Ramazan Akyürek, Ergenekon davasıyla ilgili, “Başbakan ve İçişleri Bakanı’ndan aldığımız perspektif neyse onu yaptık. Kanunsuz iş yapmadık" dedi.

Bugün TV’de Tarık Toros’un sunduğu "Merkez Siyaset" programına avukatı Adnan Şeker ile birlikte katılan Akyürek, İstihbarat Dairesi’ndeki dinleme kayıtlarının kendisi tarafından silindiği iddialarını yalanladı. Akyürek, “İstihbarat Dairesi’nin bir arşivi vardır, dijital arşiv. Bütün istihbarat personeli 6-7 bin kişi o arşivden faydalanır. Medyada oluşturulan algı sanki ben istihbaratın bütün kayıtlarını silmişim gibi. Ben bunun yedeklemesini yaptım. Bugün bir yangın çıksa başka bir yerleşkede yedeği var. İmha edilen şey arşiv değil. Bundan yararlanan personelin bilgileri. Bir yıl bekletildi. İki defa denetlendi. Ondan sonra silindi. Altyapı olsa da bunu biriktirmek Anayasa’ya, yasalara, kanunlara aykırı. Kayıtlar, Ankara Yıldız İstihbarat Daire Başkanlığı’nda ve merkez dışındaki başka bir yerleşkesinde bulunuyor.” açıklamasını yaptı.

Ramazan Akyürek, Ergenekon davasıyla ilgili de şunları söyledi: “Başbakan ve İçişleri Bakanı’ndan aldığımız perspektif neyse onu yaptık. Kanunsuz iş yapmadık. İstihbarat başkanlığı diğer başkanlıklardan farklı. Başbakan’ın perspektifini almak zorundasınız. Başbakan ve Abdullah Gül ile görüşmelerimde onların bana verdiği izin ölçüsünde kendimi baba oğul ilişkisi kadar rahat ettiğim dönemi yaşadım. Sayın Başbakan’a arz edilmesi gereken bir şey varsa ne zaman görüşme ihtiyacı doğmuşsa Sayın Başbakan bana yarım saatini ayırmıştır. Ergenekon soruşturmasının bütün safahatıyla ilgili siyasal iktidara bilgi verdim.” Akyürek, ‘paralel polis’ iddialarına da, “Hiçbir zaman hiçbir grubun polisi olmadım, ben devletin polisiyim. Milliyetçi muhafazakâr bir tipim. Ailem de öyledir. CHP’den milletvekili vardır. Yerel yönetimlerde MHP’den meclis üyesi vardır. Topluma faydası olan herkesin alnından değil, ayağından öperim. Hepimiz bu toplumun birer parçasıyız. Bu çatıyı kırmanın anlamı yok. Birleştirelim. Ben bana yapılan ayrımcılıktan dolayı üzgünüm, kırgınım.” cevabını verdi. Akyürek, eski bir istihbaratçı olarak Selam-Tevhid örgütünün varlığını bildiğini sözlerine ekledi.