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Ekonomi

AKYILDIZ: TOPLU SÖZLEŞME HEMEN YAPILMALI ANKARA (A.A)

18 Ağustos 2010 14:32

-AKYILDIZ: TOPLU SÖZLEŞME HEMEN YAPILMALI ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, ''Türkiye Kamu-Sen ertelemeye şiddetle karşıdır. Toplu sözleşme hemen şimdi yapılmalıdır'' dedi. Akyıldız, toplu görüşmelerin ikinci turunun yapılacağı Başbakanlık Merkez Bina'ya gelişinde yaptığı açıklamada, henüz kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarını, çalışma koşullarını konuşma fırsatı bulamadıklarını söyledi. Hükümetin, referandum konusundaki süreçle kamu çalışanlarının haklarının konuşulduğu toplu görüşme sürecini ''sulandırarak'' birbirine dahil etmek istediğini iddia eden Akyıldız, ''kamu çalışanlarının haklarının korunup geliştirilmesi için toplu görüşme sürecinin ertelenmesine ya da Kaf Dağı'nın ardındaki gelişmelere, hayali bir takım uygulamalara sıcak bakmadıklarını'' ifade etti. Kamu çalışanlarının var olan grevli toplu sözleşmeli sendikal hakkının kullanılmasının önündeki tek engelin siyasi irade olduğunu savunan Akyıldız, şöyle konuştu: ''Toplu sözleşme yapmaya zemin müsaittir. Taraflar, talepler, masa, kamuouyu hazırdır. Siyasi irade samimi bir tavır göstererek bunu masaya yansıtmalıdır. Bunu 12 Eylül sonrasına ertelemenin hiçbir anlamı yoktur. Kamu çalışanları böyle bir ertelemeye razı değildir. Türkiye Kamu-Sen sorumluluğunun gereği olarak böyle bir ertelemeyi kabul etmeyecektir.'' Başbakan Erdoğan'ın Çorum'da Türkiye Kamu-Sen'in tutumuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmenin, kendilerinin ''referandum süreciyle memurların baskı altına alınacağı'' endişesinde ne kadar haklı olduklarını ortaya koyduğunu ifade eden Akyıldız, ''Bizim ideolojimiz memurun, Türk milletinin ideolojisidir'' dedi. -MEMUR-SEN'İN TAVRI- Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise artık toplu görüşme sürecinin geride kaldığını, fiilen toplu sözleşme yapılması gerektiğini savunduklarını söyledi. Önlerinde 3 seçenek bulunduğunu dile getiren Gündoğdu, bunlardan birincisinin görüşmelerin referandum sonrasına bırakılması olduğunu anımsattı. Gündoğdu, bunun kabulü halinde vakit kaybedilmeden toplu sözleşme komisyonları oluşturularak ikincil mevzuat için çalışma yapılmasını istediklerini ifade etti. Bu önerinin kabul edilmesi halinde hükümetin inisiyatif alarak toplu sözleşme için fiili durum oluşturmasını talep ettiklerini belirten Gündoğdu, bu süreç sonunda uzlaşma sağlanırsa ortaya çıkacak metnin toplu sözleşme olarak kabul edilmesi önerisinde bulundu.  Gündoğdu, bu iki seçeneğin de gerçekleşmemesi halinde önceki yıllarda olduğu gibi taleplerini gündeme getirerek, toplu görüşme sürecine devam edileceğini kaydetti. Enflasyonu karşılamayacak bir öneriyle karşı karşıya kalırlarsa bunun yanında yer almayacaklarını vurgulayan Gündoğdu, ''İnşallah çalışanları memnun edecek bir çalışmayı bugün gerçekleştirmiş oluruz'' diye konuştu.

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