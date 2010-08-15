-AKYILDIZ: 310 LİRA ARTIŞTA ISRARCIYIZ ANKARA (A.A) - 15.08.2010 - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, kamu görevlilerinin geçmiş yıllardaki kayıplarının telafisi için maaşlarda 310 lira artış talebinde ısrarcı olacaklarını bildirdi. Bircan Akyıldız, toplu görüşmelerin yapılacağı Başbakanlık Merkez Bina'ya gelişinde yaptığı açıklamada, bundan önceki sekiz dönemde uzlaşma arayanın, fedakarlık yapanın, sınırları ve sabrı zorlananın hep kamu çalışanları ve Türkiye Kamu-Sen olduğunu söyledi. Gayretleri ve iyi niyetlerinin içerideki heyet tarafından aynı samimiyetle karşılık bulmadığını ileri süren Akyıldız, ''Bizler kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini korumak ve ilerletmek için mücadele ettikçe karşımızdaki irade buna karşı, kanunların eksikliğinden kaynaklanan gücü kullanma yolunu seçmiştir. Yıllar önce imzalanan mutabakat metni hükümlerinin birçoğunun hala hayata geçirilmemesi yetkililerinin inandırıcılığını kaybetmesine neden olmuştur'' dedi. Akyıldız, kamu görevlilerinin geçmiş dönemdeki kayıplarının karşılanması, açlık ve yoksulluk sınırları ile çalışanlara refah payı verilmesi gibi ilkeleri dikkate alarak maaşlara 200 lirası seyyanen olmak üzere yüzde 10 zamla birlikte toplam 310 lira artış talep ettiklerini belirtti. Daha önce mutabakata varılması nedeniyle ek ödemeye ilişkin yeni bir talepleri olmadığını ifade eden Akyıldız, ''Sayın Başbakan 'masayı ciddiye almıyorum' diyerek 2008'de ek ödemeleri açıklamıştı, bunun sorumluluğunu yerine getirmek durumundadır. Verdiği sözde durmasını ve eşit işe eşit ücret uygulamasının hayata geçirilmesini bekliyoruz. Kayıplarımızın telafisi için 310 lira artış talebinde ısrarcı olacağız'' diye konuştu. Toplu görüşme masasında kamu görevlilerini temsil eden kesimin ortak hareket etmesi, bütünlüğü bozacak talep ve davranışlardan kaçınması gerektiğini belirten Akyıldız, ''Umuyorum ki bu kimseler siyasi iradeye payanda olma arzusuna kapılmaz, kamu görevlileri ve bizlerle birlikte hareket etmeye karar verirler'' dedi.