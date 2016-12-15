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Spor

Akyazı'nın ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan belirledi

Trabzon yerel basını, Akyazı'ya Şenol Güneş Spor Kompleksi isminin verileceğini öne sürdü

15 Aralık 2016 12:21

Trabzonspor yönetimi, yeni yapılan Akyazı Spor Kompleksi'nin adını "Şenol Güneş Spor Kompleksi" olarak belirledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Şenol Güneş'in ismini tavsiye etmişti.

18 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak olan Akyazı'da artık geri sayılma geçildi. Bordo-mavililerin ikinci yarıdan itıbaren maçlarına ev sahipliği yapacak stadyumla ilgili en çok merak edilen konu, isminin ne olacağı.

61medya'nın haberine göre; Trabzonspor Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Bordo-mavili taraftarların en fazla merak ettiği konular arasında bulunan stadyum ismiyle ilgili verilmiş bir kararın olmadığı öğrenilirken yerel basından flaş bir iddia geldi.

 

Stadın ismini sporsor ve yönetim belirleyecek

 

Trabzonspor yönetimi, Akyazı Spor Kompleksi'nin adını "Şenol Güneş Spor Kompleksi" olarak belirledi.

Bununla ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmazken konunun uzun süredir Trabzonsporlu yöneticilerin gündeminde olduğu ifade edildi.

Şenol Güneş Kompleksi adının stadyumun bulunduğu bölgeye verileceği Akyazı Arena'nın isminin ise sponsor ve yönetimin belirleyeceği bir kararla değiştirileceği aktarıldı.

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