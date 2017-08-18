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Akyazı'da 10 Afrikalı kaçak yakalandı

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde, İstanbul'a giderken otoyolda otobüsten indirilen Afrika kökenli 10 kaçak göçmen yakalandı

18 Ağustos 2017 20:01

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde, İstanbul\'a giderken otoyolda otobüsten indirilen Afrika kökenli 10 kaçak göçmen yakalandı.
Akyazı Vakıf Mahallesi\'nde, TEM yolu kenarında yürüyenler olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri 8 kaçak göçmeni yakaladı. 2 kaçak göçmen ise kaçtı. Vakıf Mahallesi\'nde yiyecek ve su isteyen 2 göçmeni görenler ise jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri 2 kaçağı da yakaladı. Afrika kökenli 10 kaçak göçmenin İstanbul\'a giderken otobüsten indirildikleri, otobüs terminaline gitmek için yol kenarında yürüdükleri öğrenildi. 10 kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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