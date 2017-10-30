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Akyaka'daki kiteboard eğitim alanında yangın

MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde, özel bir plajda bulunan kiteboard (su sörfü) eğitim alanında yangın çıktı

30 Ekim 2017 13:12

MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'nın Ula İlçesi\'ne bağlı Akyaka Mahallesi\'nde, özel bir plajda bulunan kiteboard (su sörfü) eğitim alanında yangın çıktı. Alevler nedeniyle kiteboard alanındaki 3 eğitim okulu, kullanılamaz hale geldi.
Yangın, dün öğle saatlerinde, Akyaka\'daki dünyanın sayılı eğitim sahalarından olan kiteboard alanında meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında alevler, 3 eğitim okulunu sardı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri geldi. Yangın söndürme araçlarıyla müdahale edilmesine rağmen alevler, baraka tesisleri içindeki malzemelerle kullanılamaz hale getirdi. Tesislerin tamamen yandığı belirtilirken, yaklaşık 200- 250 bin TL zarar meydana geldiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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