Akyaka'da Dünya Kiteboarding Şampiyonası heyecanı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Ula ilçesinin \'Sakin Şehir\' unvanlı Akyaka Mahallesi\'nde, bir reklam ve pazarlama şirketi tarafından Eylül ayında Dünya Kiteboarding Şampiyonası düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Turkey Home kampanyası dahilinde gerçekleşecek şampiyonada, kiteboard sporunun en güçlü isimleri yarışacak.

Dünya çapında büyük spor organizasyonlarına imza atan Race Marketing ve Management, 2017 yılında ilkini düzenlediği Dünya Kiteboarding Şampiyonası\'nın ikincisini bu yıl Türkiye Yelken Federasyonu himayesinde 5-9 Eylül tarihleri arasında yine Akyaka\'da gerçekleştirecek. Şampiyonaya dünyanın 15 ülkesinden kiteboard sporunun en güçlü isimlerinin de aralarında bulunduğu 36 sporcu katılarak performanslarını ortaya koyacak. Şampiyonada biri kadın, iki Türk sporcu da yer alacak.

Akyaka\'nın gelecek 4 yıl boyunca Dünya Kitebording Şampiyonası\'na ev sahipliği yapacağını vurgulayan, organizasyonu düzenleyen şirketin kurucusu Selim Kemahlı, Akyaka\'nın dünyada artık kiteboard ile anıldığını belirtti. Kemahlı, dünya sosyal medyasında milyonlarca iletişim ve gönderi etkileşimine yol açan Dünya Kiteboarding Şampiyonasını\'nı 4 yıl boyunca geliştirerek sürdüreceklerini ve Akyaka\'yı bütün dünyaya tanıtacaklarını belirtti.

Kiteboard sporunun bu en büyük organizasyonuna Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Yelken Federasyonu destek sağlıyor.



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