AKUT, takviye ekip yolluyor

Arama Kurtarma Derneğinin (AKUT), BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopterin düşmesinin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla Niğde, Kayseri ve Bingöl ekiplerinden gönüllüleri de bu gece itibariyle bölgeye kaydıracağı bildirildi.



AKUT'tan yapılan açıklamada, söz konusu helikopter kazasıyla ilgili dağ arama kurtarma çalışmalarında bölgeye en yakın olan Gaziantep'teki en deneyimli kadroların görevlendirildiği ve yetkililerin emrinde çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.



Açıklamada, şu hususlara yer verildi:



"Bu gece itibariyle Niğde, Kayseri ve Bingöl ekiplerimizden gönüllülerimizi de bölgeye destek amacıyla kaydırıyoruz. AKUT ailesi olarak, BBP Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 vatandaşımızın sağ salim kurtarılabilmesi için çaba harcamaya devam ediyoruz ve onları bulana kadar da devam edeceğiz.



Bu arama kurtarma görevi sonuçlanıncaya dek, BBP'nin, kazazedelerin yakınlarının ve tüm Türk milletinin sabırlı ve başta Silahlı Kuvvetler olmak üzere, bölgede binlerce insanın canla, başla arama çalışmalarına katıldığını bilerek metanetli olmalarını diliyoruz."

