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AKUT KAYBOLAN ÇOCUĞU ARAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR ESKİŞEHİR (A.A)

09 Eylül 2010 14:43

-AKUT KAYBOLAN ÇOCUĞU ARAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR ESKİŞEHİR (A.A) - 09.09.2010 - Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir ekibi, 5 gündür haber alınamayan ilköğretim öğrencisini arama çalışmalarını sürdürüyor. AKUT Eskişehir Ekip Lideri Bilgin Türkmentepe, Plevne İl Özel İdaresi İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Öznur Uluişden'in 4 Eylülde Çankaya Mahallesi'ndeki evlerinden Porsuk Spor Salonu'na spor yapmak için gittiğini belirterek, o günden sonra Uluişden'den haber alınamadığını söyledi. -OLAY- Tepebaşı Belediyesi Hentbol Takımı oyuncusu Öznur Uluişden, 4 Eylülde, hentbol antrenörünün kendisini çağırdığını belirterek sabah saatlerinde Çankaya Mahallesi'ndeki evinden çıkmıştı. Kızlarından haber alamayan ailenin aradığı hentbol antrenörünün, Öznur'u çağırmadığını söylemesi üzerine aile durumu polise bildirmişti. Öznur'u son olarak spor salonunun önündeki tramvay durağında gören güvenlik görevlisi, korkmuş bir halde olan Öznur'un bileti olmadığı için tramvaya binmediğini ve duraktan ayrıldığını ifade etmişti.

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