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AKUT Bodrum'dan sualtında Cumhuriyet kutlaması

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 94

29 Ekim 2017 21:12

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94. yıl dönümü nedeniyle dalış etkinliği gerçekleştirildi. 7 kişilik ekip, Kararada ve Bitez Koyu\'nda dalış yapıp, sualtında Atatürk portresi ve Türk bayrağı açtı.
AKUT Bodrum ekibi, bugün sabah saat 10.00\'da Bitez Limanı\'ndan Kenan Doğan\'ın kaptanlığını yaptığı \'Aquapro\'  teknesiyle denize açıldı. AKUT Sualtı Kulübü adına 7 kişilik gönüllü ekibin de yer aldığı tekne ilk olarak Karaada\'daki \'Pınar 1\' batığında ve Kurt Burnu\'nda dalış gerçekleştirdi. AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu, gönüllüler Hakan Oba, Füsun Ersoy, Şule İlgen, Sertaç Eyibilir, Asil Gökalp ve Meral Kalkan ile sualtında Atatürk portresi  ve Türk bayrağı açtı.
AKUT Bodrum Ekip Lideri Uslu, \"AKUT Sualtı Kulübümüz tarafından Bodrum\'da düzenlenen bu etkinliği Bodrum ekibi gönüllülerimizle gerçekleştirdi.  Türkiye\'nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle yaşanan Cumhuriyet Bayramı\'nın 94. yılı coşkusunu bizde sualtında kutladık. Arkadaşlarımızla birlikte 2 noktada yaklaşık 1 saatlik bir dalış gerçekleştirdik. Atatürk\'ü ve emenatlerini unutmadığımızı ve yaşatmaya devam edeceğimizi  bir kez daha göstermiş olduk\" dedi.

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