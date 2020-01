AKUT, Birleşmiş Milletler'in sınavına hazırlanıyor

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - ARAMA Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, Birleşmiş Milletler\'in (BM) Uluslararası Arama- Kurtarma Tavsiye Kurulu (INSARAG) sınavı için Kocaeli\'de kampa girerek, gece kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

AKUT ekipleri, BM tarafından kurulan INSARAG\'a 2011 yılında kabul edildi. BM\'nin, INSARAG üyesi ekiplerin operasyonel gücünü kaybetmemesi adına yaptığı sınava hazırlanan AKUT ekipleri, Kocaeli\'nin Kartepe ilçesinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Kampüsü\'nde 2 günlük kampa girdi. Kampta, \'INSARAG Farkındalık\', \'Kişisel Koruyucu Ekipmanlar\', \'Yapısal-İleri Enkaz\', \'Tıbbi Operasyonlar\', \'Tehlikeli Maddelerde Müdahale\', \'Ağır Kaldırma\', \'Kapalı Kısıtlı Alanda Çalışma\' ile \'İp Teknikleri ve Teknik Kurtarma\' eğitimleri veriliyor. Bulgaristan\'da, 19 Mart günü düzenlenecek sınav için yapılan hazırlık kapsamında gece, enkazda arama- kurtarma çalışması yapıldı. Kampta yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren AKUT Başkanı Recep Şalcı, şunları söyledi:

\"AKUT, Birleşmiş Milletler\'in yaralarını saran arama kurtarma ekiplerinden bir tanesi. Türkiye\'deki iki ekipten bir tanesi. Biz INSARAG akredite ekibi olduğumuz için, 5 yılda bir sınava girmemiz gerekiyor. Akreditasyonumuzu yenilememiz gerekiyor. 19 Mart tarihinde Bulgaristan\'da tekrar sınava gireceğiz. Bu sınav için şu an hazırlıklarımız ve eğitimlerimiz sürüyor. Bu olağan tatbikatlarımızdan bir tanesi, her ay bir tane yapıyoruz. Burada şu an INSARAG ekibimiz ile birlikte İzmit, Manisa ve Kuşadası ekiplerimiz çalışmalarını yapmakta ve sınava hazırlanmakta. Bu sınav 3 basamaktan oluşuyor. Hafif Arama Kurtarma, Orta Arama Kurtarma ve Ağır Arama Kurtarma. Biz orta sınıf kurtarmacı olarak şu an sınava hazırlanıyoruz. Bu sınav içerisinde hem yönetsel becerilerimiz hem de enkaza müdahale üzerine bir uygulama gerçekleşiyor. 19 Mart\'ta buradan Bulgaristan\'a hareket edeceğiz ve Bulgaristan\'da 3 günlük bir sınav sonucunda sınavımız bitmiş olacak. Umuyoruz ki tekrar Türkiye\'yi Birleşmiş Milletler içerisinde temsil eden bir üs olarak gururla ülkemize geri döneceğiz.\"



FOTOĞRAFLI