AKUT Başkanı: İzmir depreminde binaların yıkılması kesinlikle normal bir durum değil

AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı “İzmir depremi büyüklüğündeki bir depremde binaların yıkılması kesinlikle normal bir durum değil. Bu koşullarda gerçekleşecek Marmara depremini düşünmek bile istemiyorum. Çok hızlı davranmamız gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin ilk arama kurtarma sivil toplum kuruluşu AKUT Arama Kurtarma Derneği, 25. Kuruluş Yılını ‘Beklenen İstanbul Depremi’ konulu basın toplantısıyla kutladı.

Toplantıda konuşma yapan AKUT Başkanı Recep Şalcı, Türkiye’nin arama kurtarma ekiplerinin dünyada ön sıralarda olduğuna vurgu yaparak “Ama AKUT Başkanı olarak bununla değil; yapıları depreme dayanıklı bir ülke olmakla anılmak isterdim. Ne kadar başarılı ve deneyimli arama kurtarma ekipleriniz olursa olsun; toplum genelinde bir afet kültürünü tam olarak oturtamazsanız ve yapılarınızı depreme dayanıklı hale getiremezseniz, maalesef faciaları önleyemezsiniz. Kentsel dönüşüm sürecini, özellikle büyük şehirler odaklı bir an önce tamamlamalıyız. Son İzmir Depremi’nde bunu yaşadık: O büyüklükte bir depremde binaların yıkılması kesinlikle normal bir durum değil” diye konuştu.

Şalcı, 30 Ekim’de gerçekleşen İzmir depremini hatırlatarak “Yerin 16.54 kilometre derinliğinde ve en yakın yerleşim birimi olan İzmir-Seferihisar’a 17.26 km uzaklığında, 6.6 ile 6.9 arasında bir büyüklükte gerçekleşen depremde, 114 kişi hayatını kaybetti ve 1035 kişi yaralandı. Bu büyüklükte bir depremde bina yıkılması, bu kadar can ve mal kaybının temel nedeni yapı stoklarımızın güçsüzlüğüdür. Ayrıca bu beklediğimiz İzmir depremi değildi kesinlikle. Asıl beklediğimiz fay kırılmadı bu depremde. Beklenene nazaran küçük bir deprem oldu. Bu koşullarda gerçekleşecek ‘Marmara Depremini’ düşünmek bile istemiyorum ama eninde sonunda gerçekleşecek. Çok hızlı davranmamız gerekiyor” dedi.