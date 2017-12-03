Akülü engelli aracıyla tekerlekli sandalye taşıyor

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma Derneği Başkanı Halil Geçgil, yardıma muhtaç kişilere dağıtılmak üzere İstanbul\'dan gönderilen tekerlekli sandalyeleri, terminal binasından alarak, 3 kilometre uzaklıktaki dernek binasına kendisine ait akülü engelli aracıyla taşıyor.

Sivas\'ta yaşayan evli ve 1 çocuk babası Halil Geçgil (50), 2 yaşında geçirdiği çocuk felci sonrası ayaklarını kullanamaz hale geldi. Tekerlekli sandalyeye 48 yıldır bağlı yaşayan Geçgil, 2 yıl önce Bedensel Zihinsel Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği\'ni kurarak, dernek başkanı oldu. Geçgil, bazı yardım kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere İstanbul\'dan Sivas\'a gönderilen tekerlekli sandalyeleri taşıtacak araba bulamadığında, 3 kilometre uzaklıktaki dernek binasına kendi akülü aracıyla taşıyor. Sivas\'ın sert hava koşullarında da tekerlekli sandalyeleri bu şekilde taşırken çok zorlandığını anlatan Geçgil, terminal binasından dernek binasına akülü araçla 20-25 dakikada gidildiğini söyledi.

\'HER İSTEDİĞİMİZDE ARAÇ BULUNMUYOR\'

Bu tür malzemeler geldiğinde her zaman taşıtacak uygun araç bulamadıklarını dile getiren Geçgil, \"Bize, sağ olsun özellikle İstanbul\'dan önemli malzeme yardımları geliyor. Araçlar, sabah erken geliyor. Arkadaşlarımızı arıyoruz, kiminin işi oluyor, kiminin ihtiyacı var, kiminin hastası oluyor. Hepsine ulaşamıyoruz. Uygun olanlar, sağ olsunlar, tekerlekli sandalyelerin bir kısmını onların aracına yüklüyoruz. Terminalde kalanları da ben kimseye yük etmemek kaydıyla tek tek gidip, getiriyorum. Her zaman tekerlekli sandalye geldiğinde benzer sıkıntılar yaşıyoruz. Gelen araçları da biz, hayra gönderiyoruz. İhtiyaç sahiplerine gönderiyoruz\" dedi.

Tekerlekli sandalyeleri 3 kilometrelik yolda taşırken, trafikte zorlandığını belirten Geçgil \"Akülü aracımla tekerlekli sandalye aracı taşımak, çok zor oluyor. Yolda ilerlerken, araç sürücüleri, kornaya basıyor; yol istiyor. Tabi tekerlekli sandalye taşıdığımı görmediklerinden bu durum yaşanıyor\" diye konuştu.

995 ARAÇ DAĞITILDI

Dernekleri aracılığıyla kurulduğu günden bugüne kadar ihtiyacı olanlara çeşitli yardımlarda bulunmaya gayret ettiklerini vurgulayan Halil Geçgil, \"Bugüne kadar dernek olarak 995 aracımızı ihtiyaç sahibi ile buluşturduk. 57 akülü araç, 58 de joystickli akülü araç verdik. Dünya Engelliler Günü\'nde de sandalye dağıtıyoruz. Daha gelecek araçlarımız var, onları da teslim alacağız. Bunları da ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Biz, sadece Sivas\'a değil; kent dışındaki engellilere de yardımcı olmaya çalışıyoruz\" dedi.

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