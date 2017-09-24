T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akülü engelli aracında 13 kilo esrar

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Havalimanı İç Hatlar Bölümü'ne giriş yapan bir engellinin akülü aracında yapılan incelemede, 13 kilo esrar ele geçirildi

24 Eylül 2017 20:24

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Havalimanı İç Hatlar Bölümü\'ne giriş yapan bir engellinin akülü aracında yapılan incelemede, 13 kilo esrar ele geçirildi. Polis, biri engelli 2 kişiyi gözaltına aldı.
Antalya Havalimanı İç Hatlar bölümüne akülü engelli aracıyla giriş yapan kişinin hareketlerinden şüphelenen havalimanı görevlileri, durumu Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltına alınan biri engelli, 2 kişi ve akülü engelli aracı üzerinde narkotik köpeğiyle yaptığı aramada, engelli A.G.\'nin kullandığı akülü aracın bölmelerine gizlenmiş, 10 paket halinde 13 kilo esrar ele geçirdi. A.G. ile havalimanından çıkmaya çalışan M.G. de gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin Yeşildere Mahallesi\'ndeki bir eve düzenledikleri başka bir operasyonda ise 101 pakette 28.2 gram eroin, 12 paket daralı halde 8.7 gram kokain ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 TL ele geçirildi. Ev sahibi S.K. ve Ç.K. gözaltına alındı.
2 operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANTALYA DHAANTALYA HavalimanıHatlar BölümüPolisAntalya HavalimanıHatlarAntalya Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüNarkotik Suçlarla MücadeleNarkotik SuçlarlaYeşildere MahallesiTLEvFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

İsmail Saymaz, Beyaz TV'nin teklifini reddetti; "Bir gazeteci için haysiyet...

Erdoğan: Şayet bir an önce sükûnet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı...

Eski AKP kurucusu Abdüllatif Şener: Tayyip Erdoğan seçimi iptal etmeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24