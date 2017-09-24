Akülü engelli aracında 13 kilo esrar

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Havalimanı İç Hatlar Bölümü\'ne giriş yapan bir engellinin akülü aracında yapılan incelemede, 13 kilo esrar ele geçirildi. Polis, biri engelli 2 kişiyi gözaltına aldı.

Antalya Havalimanı İç Hatlar bölümüne akülü engelli aracıyla giriş yapan kişinin hareketlerinden şüphelenen havalimanı görevlileri, durumu Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltına alınan biri engelli, 2 kişi ve akülü engelli aracı üzerinde narkotik köpeğiyle yaptığı aramada, engelli A.G.\'nin kullandığı akülü aracın bölmelerine gizlenmiş, 10 paket halinde 13 kilo esrar ele geçirdi. A.G. ile havalimanından çıkmaya çalışan M.G. de gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin Yeşildere Mahallesi\'ndeki bir eve düzenledikleri başka bir operasyonda ise 101 pakette 28.2 gram eroin, 12 paket daralı halde 8.7 gram kokain ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 TL ele geçirildi. Ev sahibi S.K. ve Ç.K. gözaltına alındı.

2 operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.



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