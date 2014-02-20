T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akülü engelli aracına kurdeleli açılış!

Giresun'da engelli bir vatandaşa verilen akülü aracın teslim töreninde kurdele kesildi

20 Şubat 2014 12:03

Giresun merkeze bağlı Duroğlu Beldesi’nde belediye ve yardımseverlerin katkılarıyla ihtiyaç sahibi bir kadına alınan akülü engelli aracının sahibine teslimi için tören düzenlendi. Aracın yanına konulan kurdele, AKP İl Başkanı Hasan Aydın ve diğer ilgililer tarafından kesildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Hakan Kabahasanoğlu’nun haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Giresun merkeze bağlı Duroğlu Beldesi’ne hibe edilen çöp kamyonunun dün hizmete sokulmasının ardından ilginç bir tören daha düzenlendi. Belediye ve yardımseverlerin katkısıyla ihtiyaç sahibi bir kadına alınan akülü engelli aracı, teslimi öncesi kurdeleli ’açılış töreni’ düzenlendi.

AKP Giresun İl Başkanı Hasan Aydın, AKP Merkez İlçe Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Duroğlu Belde Belediye Başkanı AKP’li Murat Kılıçaslan üstünde engelli kadının oturduğu engelli aracına gerilen kurdeleyi hep birlikte ellerindeki makaslarla kesti.

Engelli aracındaki kurdelenin ilgililer tarafından kesilmesi ilginç ve benzeri pek görülmeyen bir görüntü oluşturdu, çevredekiler olayı şaşkın bakışlarla izledi.

 

ETİKETLER

giresunakükurdeleengellihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24