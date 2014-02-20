Akülü engelli aracına kurdeleli açılış!

Giresun merkeze bağlı Duroğlu Beldesi’nde belediye ve yardımseverlerin katkılarıyla ihtiyaç sahibi bir kadına alınan akülü engelli aracının sahibine teslimi için tören düzenlendi. Aracın yanına konulan kurdele, AKP İl Başkanı Hasan Aydın ve diğer ilgililer tarafından kesildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Hakan Kabahasanoğlu’nun haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Giresun merkeze bağlı Duroğlu Beldesi’ne hibe edilen çöp kamyonunun dün hizmete sokulmasının ardından ilginç bir tören daha düzenlendi. Belediye ve yardımseverlerin katkısıyla ihtiyaç sahibi bir kadına alınan akülü engelli aracı, teslimi öncesi kurdeleli ’açılış töreni’ düzenlendi.

AKP Giresun İl Başkanı Hasan Aydın, AKP Merkez İlçe Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Duroğlu Belde Belediye Başkanı AKP’li Murat Kılıçaslan üstünde engelli kadının oturduğu engelli aracına gerilen kurdeleyi hep birlikte ellerindeki makaslarla kesti.

Engelli aracındaki kurdelenin ilgililer tarafından kesilmesi ilginç ve benzeri pek görülmeyen bir görüntü oluşturdu, çevredekiler olayı şaşkın bakışlarla izledi.