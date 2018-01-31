Aküden sızan gazdan 31 işçi zehirlendi

GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, bir nakliye firmasının deposunda forkliftin aküsünden sızan gazdan etkilenen 31 işçi hastaneye kaldırıldı.
Olay dün gece saatlerinde meydana geldi. Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir nakliye firmasının deposunda 31 işçi, forkliftin aküsünden sızan gazdan etkilendi. Mide bulantısı şikayetleri görülen 31 işçiden 17\'si Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne, 14\'ü ise Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İşçiler, müdahalelerinin ardından taburcu edildi.