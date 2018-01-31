T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aküden sızan gazdan 31 işçi zehirlendi

GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir nakliye firmasının deposunda forkliftin aküsünden sızan gazdan etkilenen 31 işçi hastaneye kaldırıldı

31 Ocak 2018 17:02

GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, bir nakliye firmasının deposunda forkliftin aküsünden sızan gazdan etkilenen 31 işçi hastaneye kaldırıldı.
Olay dün gece saatlerinde meydana geldi. Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir nakliye firmasının deposunda 31 işçi, forkliftin aküsünden sızan gazdan etkilendi. Mide bulantısı şikayetleri görülen 31 işçiden 17\'si Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne, 14\'ü ise Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İşçiler, müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GEBZE Kocaeli DHA KOCAELİ GebzeOlayGüzeller Organize Sanayi BölgesiMideFatih Devlet HastanesiFarabi Devlet Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24