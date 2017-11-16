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Akü hırsızlarına suçüstü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da  TIR ve kamyonlardan akü çalan 20 yaşındaki Ramazan E

16 Kasım 2017 13:14

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da  TIR ve kamyonlardan akü çalan 20 yaşındaki Ramazan E. ve 22 yaşındaki Müslüm E. polis tarafından yakalandı.
Olay, merkez Yüreğir ve Sarıçam İlçelerinde meydana geldi.  TIR ve kamyonların akülerinin çalınması üzerine harekete geçen, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerindeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Şikayetini değerlendiren polis, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Daha önce de akü hırsızlığından sabıkaları olan Ramazan E. ve Müslüm E.\'yi suçüstü yakalamak isteyen polis, olayların meydana geldiği yerlerde çalışma başlatı. Gece otomobille dolaşan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Hırsızların otomobilinin bagajında 2 akü bulundu. Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüpheliler sorgularında, çaldıkları aküleri Ramazan B.\'ye 50- 100 lira arasında sattıklarını itiraf etti. 2 şüpheli ile gözaltına alınan Ramazan B. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ramazan E. ile Müslüm E. tutuklanırken  aküleri satın alan Ramazan B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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