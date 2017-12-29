Akü hırısızı yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, TIR ile kamyonların akülerini çaldığı iddia edilen E.Ç., yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Körfez\'de park halindeki TIR ile kamyonların akülerinin çalınması üzerine soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelenerek, hırsızın kimliği belirlenmeye çalışıldı. Ekipler, yürütülen çalışma sonucu, Körfez\'de hurdacılık yapan E.Ç.\'nin evine operasyon düzenlendi. E.Ç., gözaltına alınırken, çaldığı 4 akü de ele geçirildi. E.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından 24- 28 Aralık tarihlerinde 20 aracın aküsünü çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edildi.



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