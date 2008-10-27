Aktütün'de nokta konuldu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, 3 Ekim Cuma günü, 17 askerin şehit olduğu Bayraktepe'ye yapılan saldırıyla ilgili 2'nci Ordu Komutanlığı'nın yaptığı soruşturmanın tamamlandığını açıkladı. Orgeneral Koşaner, olayda herhangi bir istihbarat zaafiyetinin bulunmadığını, bazı basın ve yayın organlarında yayımlanan insansız hava aracı görüntülerinin o olayla ilgili olmadığının belirlendiğini söyledi.



Personel ödüllendirilecek



Bugün gazetecilere açıklama yapan orgeneral Koşaner, "Bayraktepe güvenlik güçlerimizce kahramanca korundu. Aktütün Köyü ve karakola yapılacak büyük bir saldırının önüne geçildi. Yürütülen soruşturma kapsamında bir eksiklik tespit edilmedi" dedi. Orgeneral Koşaner, Bayratepe'deki saldırıda yaralanan askerlerin tedavisinin tamamlanmasının ardından oradaki tüm personelin ödüllendirileceğini söyledi.



Org. Işık Koşaner şunları söyledi:



Aktütün saldırılarında her safha askeri harekata uygundur.



Aktütün saldırıya uğramadı, Bayraktepe saldırının hedefiydi.



Bayraktepe yaz başından beri tutuluyordu.



Daha fazla kuvvet daha fazla güç değildir. Personel yeterliydi.



Bayraktepe’de gerekli gece görüş ekipmanları vardı.



3 Eylül'de çekilen görüntüler gerçekleri yansıtmıyor.



2 Ekim'deki görüntüler teröristlere ait değildir.



TSK Aktütün'deki görevini tamamen yerine getirdi.



Çatışma 13.04'de başladı, 20.19'da sona erdi.



İnsansız hava aracı 13.58'de Aktütün üzerine ulaştı. Bölgeye ulaşan araç, ABD ordusuna aitti.



İnsansız hava aracı görüntüleri ABD'den Ankara'ya iletiliyor



Bu görüntüleri ABD'nin başkalarına verip vermediğini bilemeyiz.



Görüntüler MİT ve Emniyet ile paylaşılıyor.



Bayraktepe kesinlikle teröristlerin eline geçmedi.



Yürütülen soruşturma kapsamında eksiklik tespit edilmedi.



3 Ekim sabahı olası bir saldırı için bölge takviye edildi. Jandarma Özel Harekat timi de Bayraktepe’de hazırdı.



Bayraktepe’de lider konumundaki 6 kişiden 1’inin şehit olması ve 4’ünün de yaralanmasına rağmen Bayraktepe savunuldu.



Bayraktepe saldırısı PKK için bir intihar saldırısıdır.







