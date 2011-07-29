Aktütün'de çatışma çıktı: 1 uzman çavuş yaralı

T24 - Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Aktütün Köyü kırsalında bir grup PKK'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı. Çatışma devam ediyor...



Şemdinli İlçesi’nin Irak sınırında bulunan Aktütün Köyü’nün Mehende Mevkii’nde, önceki gün 2 aracın ateşe verilerek yakıldığı alanda, bugün güvenlik güçleri inceleme yaptığı sıralarda bir grup terörist tarafından ateş açıldı. Açılan ateşe karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralı uzman çavuş helikopterle Hakkari Asker Hastanesine kaldırıldı. Bölgede operasyon sürüyor.

Elazığ'da PKK bombası son anda farkedilerek imha edildi



Elazığ’ın Karakoçan İlçesi’nde, PKK’lı teröristler tarafından askerin geçiş güzergahına yerleştirilen ve 6 mutfak tüpü kullanılarak hazırlanan uzaktan kumandalı bomba imha edildi.



Elazığ’ın Karakoçan İlçesi Pembelik Hidroelektrik Santrali’nin güvenliğini sağlayan Koçyiğitler Jandarma Karakolu’na bağlı bir grup asker, bu sabah baraj yolunda mayın aramasına çıktı. Aramalar sırasında 6 mutfak tüpü kullanılarak hazırlanan ve plastik patlayıcılarla güçlendirilen tahrip gücü çok yüksek bir bomba bulundu. Toprak altına gizlenen ve uzaktan kumandalı olduğu belirlenen bombanın patlamasını önlemek için, jammer sinyal kesiciler devreye sokuldu.



Bomba, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’ndan olay yerine gelen uzmanlar tarafından etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





