Aktütün'de askeri araca bombalı saldırı, 5 şehit!

Şemdinli - Aktütün'de askeri aracın geçişi sırasında yola yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 5 asker şehit oldu. Saldırının gerçekleştiği ilk anda 4 askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı belirtilmişti.

Saldırı bugün öğlen saatlerinde Şemdinli ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Aktütün yolunda meydana geldi. PKK’lılar yola önceden döşedikleri patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. İlk belirlemelere göre patlamada 5 asker şehit oldu. Bölgeye sevk edilen takviye birlikler geniş çaplı operasyon başlattı.