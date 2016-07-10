T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aktütün'de askeri araca bombalı saldırı, 5 şehit!

Hakkâri Valisi, patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildiğini açıkladı

10 Temmuz 2016 16:44

Şemdinli - Aktütün'de askeri aracın geçişi sırasında yola yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 5 asker şehit oldu. Saldırının gerçekleştiği ilk anda 4 askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı belirtilmişti.

Saldırı bugün öğlen saatlerinde Şemdinli ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Aktütün yolunda meydana geldi. PKK’lılar yola önceden döşedikleri patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. İlk belirlemelere göre patlamada 5 asker şehit oldu. Bölgeye sevk edilen takviye birlikler geniş çaplı operasyon başlattı.

 

ETİKETLER

askeri araçhakkariaktütün

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24