T24 LogoT24 Logo
Gündem

(aktüel görüntüyle) ZEYTİNBURNU'NDA OKULDA YANGIN (3)

- Bodrum katında yangın çıkan ilkokuldaki öğrenciler tahliye edildi - Okula gelen velilerden bazıları fenalık geçirdi

27 Mart 2018 19:38

- Bodrum katında yangın çıkan ilkokuldaki öğrenciler tahliye edildi

- Okula gelen velilerden bazıları fenalık geçirdi.

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Zeytinburnu\'nda bir ilkokulun bodrum katında yangın çıktı.
Yangın Zeytinburnu\'nda bulunan  Fatma Süslü İlkokulunun bodrum katında saat 15.45 sıralarında çıktı.  Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle okulda panik yaşandı. Okula çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İlkokuldaki öğrenciler tahliye edilerek yakında bulunan liseye götürüldü. Okula gelen bazı veliler fenalık geçirdi. İlkokulun duman yükselen bodrumuna itfaiye müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.  Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:
------------
-Olay yerinden görüntüler
-Fenalık geçirenler
-İtfaiyenin çalışması
-Bodrumdan yükselen dumanlar
-Öğrencileri götüren veliler


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BodrumOkulaHaberKamera Ersan SANDHA ZeytinburnuYangın ZeytinburnuSüslüGörüntü Dökümü Olay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24